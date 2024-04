Spetale, uno sogno chiamato Strega

Alessio Spetale, fondatore del collettivo poetico pratese Clorofilla, parteciperà alle selezioni per la sezione poesia del Premio Strega 2024. "Tanto rumore per nulla", edito da Porto Seguro, è la raccolta di poesie di Alessio Spetale che prenderà parte al concorso letterario. Spetale, ex barman appassionato, ha deciso di ambientare la propria silloge proprio in un bar, dividendo il libro in tre capitoli: "L’aperitivo", - quando le chiacchiere sono ancora poche, timide e stanche dopo una lunga giornata di lavoro - "La serata", ovvero il momento in cui si parla maggiormente di argomenti più complessi e universali come politica e sociale, e infine "L’after", il momento in cui viene maggiormente fuori - almeno nell’immaginario dell’autore - la componente più tenere ed emotiva. "Vuol dire che Porto Seguro Editore ha creduto in un libro che per me, a poco meno di un anno esatto dalla sua uscita, ha rappresentato linfa vitale" scrive Spetale sui suoi canali social. Alessio Spetale è fondatore, insieme a Erica Fiesoli, del collettivo Clorofilla, realtà pratese che organizza eventi di poesia performativa: si è tenuto domenica 24 marzo al Gradisca 1973 di Prato il primo poetry slam della stagione valido per il campionato nazionale Lips (Lega Italiana Poetry Slam), presentato dallo stesso Spetale.