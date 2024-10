Spazio BenEssere. Progetto della Lilt

Gruppi di riabilitazione oncologica per persone che hanno avuto un tumore. Si chiama "Spazio BenEssere" ed è un’iniziativa della sezione pratese della Lega per la lotta contro i tumori in collaborazione con il coordinamento regionale dell’associazione. Lo spazio BenEssere allestito nella sala convegni della Lilt in via Catani è pensato per condividere un’esperienza oncologica attraverso specifici percorsi riabilitativi così da potere acquisire competenze adatte a migliorare il proprio benessere psico-fisico, integrando corpo e mente. Gli incontri partiranno da giovedì 7 novembre, a cadenza settimanale per sei incontri dalle 17 alle 19. La partecipazione dei pazienti ai gruppi Spazio BenEssere è gratuita. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segretaria Lilt allo 0574 572798 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il progetto è coordinato dalla vicepresidente e responsabile scientifica della Lega tumori, Maria Nincheri Kunz. In Italia, nel 2023, sono stati stimati circa 395.000 nuovi casi di tumore, di cui 208.000 negli uomini e 187.000 nelle donne. Grazie a campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e all’intervento terapeutico, la sopravvivenza ai tumori è aumentata del 37% negli ultimi 10 anni. Chi ha attraversato o sta attraversando le problematiche legate ad un tumore si trova davanti ad un nuovo obiettivo esistenziale: ricominciare a vivere. Gli incontri saranno tenuti da esperti; Brunella Lombardo, psicologa e psicoterapeuta; Stefania Capecchi, biologa nutrizionista; Elisa Muscarella, biologa, Mindfulness Scientist.

