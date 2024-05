Spaccio nel locale, chiuso bar per 15 giorni

Chiusura forzata per un bar che si trova in via Erbosa. L’ha disposta il questore Pasquale Antonio de Lorenzo (foto) ai sensi del Testo unico di pubblica sicurezza in quanto, spiegano dalla Questura, domenica scorsa i carabinieri all’interno del locale hanno arrestato uno straniero, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, perché "colto nella flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti". Nel bar di via Erbosa, gestito da un cittadino cinese, nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato 10 grammi di cocaina e circa 20 grammi di hashish, sopra una mensola e in un bagno altri 6 grammi di hashish. Tutta droga che, probabilmente, era a disposizione dei clienti.

"Considerato il tenore dei fatti accertati e i conseguenti rischi per la sicurezza pubblica, il questore Pasquale Antonio de Lorenzo – aggiungono dalla Questura – ha adottato un provvedimento amministrativo avente finalità cautelare che è stato notificato mercoledì e che dispone la chiusura del locale per 15 giorni". Il controllo dei carabinieri era partito dal passaggio di droga fra i due, entrambi pregiudicati. Poi i militari avevano eseguito una perquisizione a casa del pusher trovando uno zaino, nascosto sotto il letto, nel quale c’erano 5 involucri di cocaina dal peso di 300 grammi, 9 panetti di hashish da un chilo, un bilancino di precisione e ben 15.000 euro in contanti.