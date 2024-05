Spaccio nel parcheggio del supermercato, sequestrato un chilo di marijuana

Prato, 27 maggio 2024 – Sequestrato un chilo di marijuana e arrestato dalla polizia un uomo ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è accaduto a Prato nella tarda mattinata di sabato scorso, 25 maggio, quando, intorno a mezzogiorno, un equipaggio della squadra volante è stato inviato nei pressi di un supermercato in seguito a una segnalazione. Secondo quanto rilevato dagli investigatori l’uomo si aggirava nel parcheggio con fare sospetto ed è stato visto consegnare una busta a un cittadino di origine orientale. I due uomini però si sono resi conto di essere osservati e hanno deciso di allontanarsi l’uno dall’altro, senza però sfuggire al controllo della polizia. Gli agenti, una volta sul posto, hanno perquisito il cittadino cinese di 48 anni, e rinvenuto all'interno della busta alcuni contenitori trasparenti con all'interno la marijuana. La perquisizione poi estesa al veicolo e al domicilio del 48enne, in provincia di Pistoia, ha dato esito negativo. L'uomo, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato portato nel carcere di Prato.