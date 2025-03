Sp2 in Carigiola. Reti anti-frane: lavori da lunedì

Al via lunedì, i lavori di installazione delle reti di protezione sulla Sp2 nel Comune di Cantagallo. Il tratto interssato è quello iniziale del Comune di Cantagallo, in corrispondenza del ponte sul torrente Carigiola.

L’intervento mira a garantire la messa in sicurezza del versante di monte, con l’installazione di reti corticali in geotessuto. I lavori includeranno anche le operazioni di ispezione, pulizia e disgaggio delle rocce, la revisione del sistema di smaltimento delle acque di versante e interventi di rafforzamento corticale, tramite l’installazione di reti metalliche e chiodature in acciaio, che proteggeranno dalla possibile caduta di massi.

In concomitanza con l’avvio dei lavori, la Provincia di Prato ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della viabilità, per garantire la sicurezza degli utenti della strada e la gestione del traffico.

Dall’11 marzo e fino al 6 agosto 2025, lungo il tratto della Sp2, detta "della Carigiola" (dal km 3+200 al km 3+500), sarà istituito il restringimento della carreggiata con passaggio dei veicoli a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette e, quando risulti opportuno per motivi di sicurezza, la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario, ma non oltre i 15 minuti a volta, e garantendo il transito ai mezzi di soccorso.

Nel tratto interessato dai lavori, il limite massimo di velocità consentita sarà di 30 km/h, accompagnato inoltre, dal divieto di sorpasso, al fine di permettere l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza e facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori e dei mezzi d’opera.

