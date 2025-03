Sounds on friday. Il jazz a Viaccia è senza confini

I venerdì di aprile si illuminano di musica al circolo La libertà di Viaccia. Dal 4 aprile riprende il Jazz di Sounds on Friday XXI edizione, la cui longevità poggia sulla fortunata formula di presentare sia nuove figure del mondo del jazz, sia sulla scelta di esplorare "i confini del jazz", ovvero originali repertori. Ma i confini hanno pur sempre un limite, chiediamo a Carlotta Vettori, direttrice e curatrice della rassegna. "Dal punto di vista artistico la programmazione è sempre costruita su progetti nuovi di ricerca e proposta – spiega –. Questa volta ad esempio il primo concerto è la celebrazione dei venti anni di un gruppo storico, gli Alta Madera, mentre le altre due date portano alla ribalta per la prima volta due progetti originali: Irene Giuliani che propone sue composizioni con il suo trio e nell’ultimo appuntamento con Fabio Morgera un sentito omaggio al grande Bruno Martino, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita". E’ vero che la forza di questa rassegna al ventunesimo anno si regge sulla musica, ma è merito anche di chi la sostiene: in primis il Circolo La libertà del 1945 di via Pistoiese e gli affezionati sponsor storici come Kostelia Group, Vignali, Gheri Vivai e la pasticceria Peruzzi.

Ma ecco il dettaglio del programma e gli interpreti. Si parte venerdì prossimo 4 aprile con gli Alta Madera Trio, ovvero Rubén Chaviano al violino, Mino Cavallo alla chitarra, Filippo Pedol al contrabbasso. Nel concerto dell’11 aprile tocca all’Irene Giuliani Trio: Irene Giuliani, voce, piano, composizione, Luca Bernard, contrabbasso, e Gioele Pagliaccia, batteria. Infine il 18 aprile la serata Cento estati: omaggio a Bruno Martino, con Nadyne Rush, voce, Fabio Morgera, tromba e arrangiamenti, Stefano Negri, sax tenore, Dario Cecchini, baritono, Francesco Cangi, trombone, Oliver Von Essen, organo hammond, Alessandro Fabbri, batteria. I tre concerti iniziano alle 21.30 e i biglietti costano 12 euro (gradita la prenotazione: Francesca 349/2321388).

Goffredo Gori