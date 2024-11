Sounds on Friday. Compie 20 anni il Jazz a Viaccia

Sounds on Friday. Ai confini del jazz al circolo di Viaccia di via Pistoiese 659. Tagliare il traguardo numero venti per una rassegna di Jazz, per di più in periferia, è un successo significativo avvalorato sempre da presenza costante di pubblico, dal sostegno organizzativo di Franco Falci e Francesca Martincich del Circolo della Libertà 1945, dalla collaborazione di Renzo Pietrolungo per la promozione e dallo storico indispensabile sponsor Kostelia per la logistica. Da venti anni, ogni venerdì alle 21,30, si è puntato sull’idea di ospitare formazioni di musicisti di grande livello, provenienti da varie parti d’Italia, che hanno potuto presentare i loro progetti più originali e arditi, ai confini del jazz appunto. Quattro incontri a partire dal venerdì 8 novembre con il trio Our Favorite Edward (Angelo Lazzeri alla chitarra, Guido Zorn al contrabbasso, Alessandro Fabbri alla batteria). Si prosegue il 15 novembre con il quartetto Dialogue (Jacopo Fagioli alla tromba, Davide Strangio alla chitarra, Amedeo Verniani al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria). Il 22 novembre sarà la volta del duo Warm-Up da Verona, con Stefano Benini (flauti e didjeridoo e Thomas Sinigaglia alla fisarmonica). Per la serata di chiusura del 29 novembre, un concerto particolare che convoca sul palco alcuni musicisti che negli anni hanno partecipato alle edizioni precedenti: Friends & Sounds – amici e suoni che fonderanno le diverse esperienze musicali. Una sorta di torta di compleanno per le venti candeline accese da Carlotta Vettori, direttrice artistica di questo lungo percorso.

"Non credevo di arrivare a questo traguardo – dice Vettori –, se penso che il progetto nacque quasi per caso quando Franco Falci, amico e presidente del Circolo di Viaccia che ospita la rassegna dalla sua nascita, suggerì a me di fare delle serate di musica jazz all’interno di questo spazio: ci sembrò uno scherzo immaginare musica di nicchia come il jazz in un circolo Arci in estrema periferia; un azzardo che è andato bene e che ha coinvolto anche il Comune". Quattro serate per celebrare un’edizione da ricordare. Inizio concerti ore 21.30. Info e prenotazioni 349/2321388

Goffredo Gori