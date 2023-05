Sottopasso usato come bagno Due ore di pulizie straordinarie Via la sporcizia, tutto disinfettato

Ci sono volute più di due ore prima che gli addetti di Alia potessero lasciare in condizioni quantomeno dignitose il sottopasso pedonale che dalla Questura porta al parcheggio del Mc Donald’s a Prato Est. Ebbene sì, finalmente il sottopassaggio è stato ripulito grazie all’intervento della polizia municipale dopo l’articolo di denuncia pubblicato da La Nazione mercoledì scorso. Ieri pomeriggio, verso le 16.30, due addetti di Alia sono intervenuti nel sottopassaggio accompagnati da una pattuglia della polizia municipale che è rimasta a vigilare per tutto il tempo necessario della pulizia. Perfino gli operatori di Alia sono rimasti sbigottiti dalla tanta sporcizia che era accumulata.

I tecnici hanno portato via una quantità industriale di cartoni usati come giaciglio di fortuna soprattutto dagli stranieri in attesa fuori dalla Questura di accedere all’ufficio immigrazione. Il sottopasso è usato non solo come dormitorio, ma anche come bagno. Viste le tante ore in attesa, gli stranieri nel tempo lo hanno usato per fare i propri bisogni, per schiacciare un pisolino, per mangiare. Lo stato in cui era ridotto era al limite sotto il profilo igienico-sanitario tanto da renderlo impraticabile, quasi dimenticato. Gli addetti di Alia hanno tolto una valanga di bottiglie di plastica piene di urina, avanzi di cibo, cartacce, coperte, masserizie di ogni genere. Dopo aver portato via la sporcizia, hanno poi dato una ripulita con sapone e disinfettante per eliminare il cattivo odore, ma per questo ci vorrà del tempo. Un lavoro non da poco visto come era ridotto il sottopasso pedonale, poco usato per la verità, ma reso off limits dallo stato in cui era ridotto.

La pulizia straordinaria è stata disposta in poche ore dopo che ci si era resi conto dello stato di degrado in cui versava la struttura. Gli addetti non hanno trovato nulla che possa far pensare a tossici o sbandati. Non c’erano resti di droghe o qualcos’altro che lasci intendere la presenza di tossici, vista anche la vicinanza con la Questura. Il sottopasso è usato solo dagli stranieri che attendono ore e ore fuori dalla Questura. Negli ultimi mesi si sono aggiunti gli aspiranti richiedenti asilo che per poter depositare la richiesta fanno code di ore in modo da essere i primi la mattina successiva a poter accedere all’ufficio.

Ieri, nel tardo pomeriggio, il sottopasso aveva un aspetto decente. Speriamo che duri.

Laura Natoli