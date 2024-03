Sotto le frane nascono eccellenze. Premiati i prodotti della Vallata. Farina di castagne, birra e pizza

Nonostante la fragilità del territorio e le frane, la Valbisenzio produce tante eccellenze che proprio in questi giorni stanno raccogliendo riconoscimenti in tutta Italia, legati al settore agroalimentare.

La farina di castagne della squadra di Gavigno e Fossato di cui fanno parte Jessica Cipriani e Massimo Giraldi, ha raggiunto quest’anno il massimo del punteggio alla nona edizione della rassegna "Farine di castagne d’Italia", che si è tenuta giorni fa in provincia di Grosseto e che ha visto partecipare una settantina di campioni da tutta la nazione. Fra i 18 campioni col punteggio più alto – il grado di "eccellenza" – compaiono quelli prodotti, col metodo tradizionale, nel Comune di Cantagallo, nati da castagne raccolte a Migliana, Fossato e Gavigno, essiccate per oltre un mese nelle cannicciaie della zona e, una volta persa l’umidità, macinate a pietra dal mulino di Ottavio Simoni a Fossato. E’ il secondo anno consecutivo che la squadra dell’alto Cantagallo si aggiudica il titolo, che quest’anno è addirittura più prestigioso di quello ottenuto nel 2023.

E continuano ad ottenere premi anche le birre valbisentine: il birrificio Mosto Dolce, che ha produzione e tap room a La Tignamica, anche per quest’anno ha portato a casa due vittorie al concorso Birra dell’anno di Unionbirrai. La "Rebe" ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria 26 ("Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, con uso di frumento non maltato, di ispirazione belga") mentre la medaglia di bronzo è arrivata per la pluripremiata "Martellina", inserita nella categoria 38 ("Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di miele". E anche se la pizza non è da considerarsi un prodotto tipico del territorio, ma patrimonio universale, la Valbisenzio riesce ad emergere anche in questo ambito. Proprio in questi giorni, Riccardo Ranfagni, titolare e pizzaiolo de "Il Circo Della Luna" di Vernio insieme ad Alice Pasquinelli, è arrivato sul podio in due importanti occasioni: 3° classificato alle selezioni di Master Pizza Champion e 2° classificato nella categoria pizza in pala al trofeo Tirreno Ct - Tirreno Trade Srl. Non è la prima volta che Ranfagni si mette in gioco e porta a far conoscere la maestria e la passione valbisentina al resto d’Italia.

