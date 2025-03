Sos personale. Quattro frasi. Quali risposte?

Il sistema giustizia non va, le carenze delle forze dell’ordine sono certificate: Prato così non riesce ad affrontare lo scenario complesso che vive ogni giorno. E’ il momento di mettere da parte polemiche e ricerca di responsabili, come già detto già tante volte su queste colonne, e di ottenere risultati concreti. E in tempi rapidi. Oltre al tavolo del distretto urge il tavolo della legalità dove tutti i rappresentanti istituzionali (enti locali e parlamentari, associazioni di categoria, sindacati) fanno pressione insieme. Per dare ulteriore forza alle frasi del procuratore capo Luca Tescaroli. E per iniziare a risolvere i problemi. Con l’arrivo del personale adeguato per giustizia e forze dell’ordine.