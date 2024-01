Sos influenza, appello a vaccinarsi

Un appello a vaccinarsi, contro influenza e Covid. Rivolto in particolare ai soggetti più fragili. Lo ha fatto il vicedirettore del Santo Stefano, Dante Mondanelli constatando, dati alla mano, gli acessi al pronto soccorso delle ultime settimane. La Regione ha messo a disposizione più di un milione di dosi per Covid e influenza. "Vaccinarsi è l’unico modo per proteggere se stessi e chi ci sta intorno", dice Mondanelli riferendosi anche ai tanti accessi che ci sono stati al pronto soccorso proprio per l’influenza. I numeri del reparto

di urgenza sono come al solito da capogiro: gli accessi anche negli ultimi giorni sono stati costantemente sopra la media, intorno ai 260-270 al giorno,

con picchi fino a 300 tra la

fine dell’anno e capodanno, così come a Natale. Il vaccino antinfluenzale è raccomandato, e offerto gratuitamente, alle persone con almeno 60 anni di età e ai bambini tra 6 mesi e 6 anni. La campagna di vaccinazione contro il Covid, iniziata con la somministrazione alle persone con fragilità e agli anziani, nelle ultime settimane è stata estesa a tutte le persone con più di 18 anni di età. Alla campagna di vaccinazione partecipano i centri vaccinali dell’azienda Asl, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie che hanno aderito all’accordo regionale.