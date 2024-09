Sorride Jolo, Maliseti bene. Ok Mezzana e Montemurlo

I primi novanta minuti stagionali sono ormai andati, per quel che riguarda i campionati di Prima e Seconda Categoria. E anche se per qualche società di Prato e provincia domani sarà già tempo di tornare a giocare per recuperare le gare di coppa ci sono gli estremi per tracciare un mini bilancio.

Partendo dal girone C di Prima Categoria, dove è lo Jolo a poter gioire: il 3-0 inflitto a domicilio all’Atletico Casini Spedalino può rappresentare un iniezione di autostima per una squadra che la scorsa stagione si è fermata ad un soffio dal salto in Promozione. Ha iniziato bene anche il Maliseti Seano: lo shock per la retrocessione sembra già esser stato smaltito e ciò non può che essere positivo. Scendendo in Seconda Categoria, non si può non partire da quelle compagini che domani recupereranno le gare di Coppa Toscana. Alle 14,45, il Becheroni ospiterà il match fra La Querce ed Atletica Castello. E alle 20,45, al Faggi, l’attenzione andrà a Pietà 2004 – Vernio: due club reduci da una sconfitta in campionato e che saranno intanto intenzionati a rialzare la testa per riscattarsi. Già, il campionato: il Mezzana di Fabio Donnini e il Montemurlo di Ermini sono senz’altro partiti con il piede giusto e contano di mantenere il comando del girone C anche dopo aver affrontato domenica prossima rispettivamente il Vernio e il San Niccolò. Al pari delle due "capoliste pratesi" del girone F: la Polisportiva Naldi viaggia sulle ali dell’entusiasmo, la Virtus Comeana vuole continuità ricordando il buon rendimento della passata stagione.