Sophia Loren. In Lazzerini i 90 anni da diva

Buon compleanno, Sophia! Parliamo naturalmente della Loren che il 20 settembre compie novant’anni. Una carriera lunga la sua che annovera due Premi Oscar, cinque Golden Globe, un Leone d’Oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi al Festival di Venezia, un Prix al Festival di Cannes, un Orso d’Oro alla carriera al Festival di Berlino e una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Nel giorno del suo novantesimo compleanno, venerdì alle 18 la Biblioteca Lazzerini celebra la grande attrice e la straordinaria carriera cinematografica di una diva senza tempo con l’incontro a ingresso libero e gratuito condotto da Rossana Cavaliere, italianista e collaboratrice della biblioteca ormai da tempo.

Sophia è un nome evocativo: forse ormai non ricorda che a pochi il significato originario di sapienza, saggezza, ma certo richiama alla memoria le fattezze di un’attrice di prorompente avvenenza, dotata, come poche, di indubbio talento e intelligenza. Se si può oggettivamente attribuire al cinema la capacità di attivare meccanismi creativi analoghi a quelli dell’antica mitologia, con il suo generare icone di bellezza che si imprimono nell’immaginario collettivo, tali da fornire materia a molte altre arti, non si può non riconoscere a Sophia Loren il ruolo di irripetibile rappresentante – forse una delle ultime – del meraviglioso pantheon del grande schermo.

Nel giorno del novantesimo compleanno della diva Rossana Cavaliere guiderà il pubblico attraverso la carriera dell’ultima vera diva che ha saputo varcare i confini della vecchia Europa, conquistando anche Hollywood con la sua sensuale mediterraneità e la rara ironia, avvalendosi di una carrellata di sue memorabili interpretazioni, da Pane, amore e..., a La ciociara, per la quale vinse il suo primo Premio Oscar nel 1962 (il secondo alla carriera è del 1991), a Una giornata particolare, a Ieri, oggi, domani, a Matrimonio all’italiana. L’ingresso all’incontro è libero e gratuito.