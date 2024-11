Sono belle e senza mosca. E Carmignano sorride . Bottiglie presto in tavola

Troppa acqua e le olive si sono "gonfiate" ma la qualità dell’olio sarà eccezionale. I frantoi di Carmignano sono in piena attività anche se la resa sarà bassissima. Non sono previsti aumenti perché la filosofia di tutti i produttori è quella di mantenere i prezzi stabili, essendo già quest’olio un prodotto di nicchia. "E’ un’annata molto bella – dice Filippo Contini Bonacossi della tenuta di Capezzana - con olive sane anche se la resa è inferiore persino del 10% ma estremamente alta come qualità. Su alcune piante c’è quasi un quintale di olive, in altre in media dai 10 ai 20 kg. Abbiamo rinnovato il frantoio con una nuova macchina con più capacità produttiva che estrae l’olio con il minimo di acqua". La pioggia ha influito sulla resa delle olive su tutto il Montalbano: "La produzione di olive è abbondante – spiega Enrico Pierazzuoli, titolare della tenuta Cantagallo e Le Farnete - il problema è stato il freddo di settembre e poi le piogge hanno ingrossato le olive. Quindi la produzione è inferiore anche del 50% rispetto al passato. La raccolta va avanti perché ce ne sono tante di olive e arriveremo a fine mese". "La qualità è ottima – dice Silvia Vannucci de La Piaggia – noi abbiamo una piccola produzione ma tutto olio IGP Toscana: la mattina si raccoglie e la sera stessa si va al frantoio. La resa è al 10% e come sentore il fruttato e il piccante che spiccano. Riguardo ai prezzi siamo già alti e non sono previsti aumenti rispetto al 2023". "Confermo la quantità di olive soddisfacente ma la resa è decisamente inferiore alla media degli ultimi anni – sottolinea Antonella Rastrelli del podere Midolla a Spazzavento – perché le olive sono piene d’acqua per la tanta pioggia, così come il terreno. Per i prezzi ho mantenuto gli stessi dell’anno scorso e vedo che anche gli altri operatori cercano di fare altrettanto. Non è sempre possibile adeguare il prezzo al costo, specialmente in presenza di qualche sofferenza nelle tasche delle famiglie". Soddisfacenti i risultati alla fattoria Ambra di Giuseppe Rigoli: "La resa in olio è minore quest’anno. Siamo partiti dal 7-8% e ora stiamo risalendo, ma sempre più bassa che negli anni scorsi. Le olive sono belle, sane, senza mosca ma con più acqua all’interno e forse meno mature. Per i prezzi confermiamo il prezzo degli ultimi anni, sui 18 euro al litro". Ottimi risultati alla tenuta di Artimino: "Siamo molto contenti della raccolta che non è ancora finita – dice Annabella Pascale, ceo di Artimino – e la prima bottiglia uscirà orientativamente entro metà mese. Le olive sono più piccole ma il carico produttivo è stato soddisfacente e data la qualità produrremo tutto IGP".

M. Serena Quercioli