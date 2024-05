Soldi capolista per Cenni. Ecco altri tre candidati civici. Mobilità: doppia proposta

È il "regista" della campagna elettorale di Gianni Cenni, candidato sindaco del centrodestra. Ha esperienza amministrativa, con la presidenza della commissione controllo e garanzia negli ultimi cinque anni, e un passato nella Lega con cui fece ingresso in consiglio comunale prima nel 2009 e poi nel 2019. Ora una nuova avventura per Leonardo Soldi, a fianco di Cenni come capolista nella lista civica che porta il nome del candidato sindaco. "Questo è il riconoscimento dell’impegno e del lavoro di questi mesi di campagna elettorale", sottolinea Cenni. Un impegno sempre in prima linea, dall’opposizione in consiglio comunale alla campagna elettorale. "Il mio percorso con Gianni Cenni è partito nel 2009 quando siamo stati eletti consiglieri comunali. Un rapporto – spiega Soldi – che si è consolidato nel tempo con Gianni Cenni assessore all’urbanistica. Le mie idee sono parte integrante del progetto che andiamo a proporre alla città". Fra queste, un collegamento tramite passerella ciclopedonale fra via Firenze, all’altezza dello stadio, e la zona di viale Montegrappa. Una proposta fatta propria dai residenti con alcune petizioni.

"Il secondo tema riguarda il rapporto con le aziende partecipate che rappresentano il braccio operativo dei servizi erogati ai cittadini. Penso a nuove forme amministrative per rafforzare il controllo ai fini di una maggiore trasparenza. Nello specifico, sul piano culturale è sotto gli occhi di tutti cosa è successo nell’ultimo anno con la gestione del Pecci mentre abbiamo esempi virtuosi come il Museo del Tessuto". Della pattuglia di civici schierati con Cenni fanno parte altri tre candidati, presentati ieri mattina insieme a Soldi: l’avvocato Fabio Piccoli, 58 anni, impegnato nel sociale e nei diritti per le persone disabili; Gakie Gori, 51 anni, imprenditrice, attiva nel comitato di quartiere delle Badie; Rossella Risaliti, ingegnere, docente di scuola superiore, ex giocatrice e allenatrice di calcio. "Nomi che rispecchiano un altro spaccato di società civile che ha deciso di attivarsi concretamente per la città", sottolinea il candidato sindaco. Cenni ieri è intervenuto anche sulla viabilità in risposta al Comitato provinciale Area pratese che lamentava l’assenza di una proposta sulla viabilità a Capezzana nei programmi dei candidati ribadendo la necessità di un sovrappasso: "Un’infrastruttura a cui ho pensato da subito in vista dei lavori per il sottopasso al Soccorso che avranno pesanti ripercussioni sulla viabilità di una vasta porzione di città". Maria Lardara