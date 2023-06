Soccorso clown torna in corsia

Dopo una lunga assenza a causa del covid, i volontari di Soccorso clown sono tornati all’ospedale Santo Stefano. I volontari hanno accompagnato alcuni bambini in sala operatoria, allietato l’attesa agli ambulatori pediatrici e al pronto soccorso, fermandosi a salutare i ricoverati nel reparto di pediatria. Una mattinata ricca di giochi, divertimento e tanti sorrisi assieme anche alla Fondazione Ami Prato. Soccorso clown onlus lavora per portare magia e sorrisi a bambini. Il loro aiuto permette di agevolare le terapie, rendendole più efficaci e brevi, contribuendo in maniera significativa al traguardo della guarigione. L’azione dei professionisti dello spettacolo si basa sul modello operativo di Soccorso clown, creato dal direttore artistico Vladimir Olshansky.