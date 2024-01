Sms di allerta. Ma è soltanto un’esercitazione

Come comportarsi in caso di incidente chimico-industriale? Lo abbiamo già annunciato in questi giorni, ma lo ricordiamo: oggi ci sarà una simulazione con il messaggio di test alla cittadinanza. Continua in Toscana la messa a punto di "IT-alert", il nuovo sistema di allarme di Protezione civile. Oggi dalle 14,30 alle 18 sarà simulato un incidente rilevante alla società Toscochimica di via Ettore Strobino. Il sistema di allarme attraverso il segnale acustico sarà udibile sia all’interno che all’esterno dello stabilimento. Per consentire le operazioni di soccorso e di intervento, le forze di polizia dovranno cinturare l’area di rischio, attraverso la chiusura di alcune strade. Attenzione, quindi per chi lavora in zona in quella fascia oraria. Chi riceverà il messaggio di allerta non dovrà preoccuparsi, nè fare nulla.