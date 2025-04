Skim: "Trasformo i muri in gallerie a cielo aperto"

L’arte urbana e Francesco Forconi, in arte Skim! Skim ha iniziato il suo percorso artistico a soli 13 anni, avvicinandosi al mondo dei graffiti e ampliando progressivamente il suo orizzonte creativo fino al fumetto, al design e alla pittura su tela. La sua arte, vibrante e colorata, prende vita attraverso l’uso di acrilici, vernici spray, pennarelli e pennelli. Il suo nome d’arte, Skim, significa “schiuma” mentre il simbolo che lo rappresenta è un fungo, emblema della sua identità artistica. Il suo stile, definito “Kaos Armonico”, è un’esplosione di forme e colori che trasformano la tela in un’espressione vibrante di emozioni. Il suo motto, “In Color We Trust”, racchiude perfettamente la sua filosofia artistica.

Ma Skim è anche un cuore generoso: collabora con associazioni che si dedicano a ragazzi disabili o con diverse difficoltà, portando la sua arte come strumento di inclusione e gioia. Il suo impegno si estende alle scuole medie e superiori, dove con il suo progetto trasforma i grigi muri delle aule in vibranti gallerie a cielo aperto. Uno dei suoi lavori più significativi è il murale realizzato su in una scuola di Sesto Fiorentino. Quest’opera nacque con l’intento di cancellare una scritta nazista e raffigura il volto di Anna Maria Enriques Agnoletti, partigiana italiana. Gli studenti sono rimasti affascinati dalla bellezza e dal profondo significato che racchiude.