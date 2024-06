Sistema moda, tre strade possibili: "La sezione è sempre operativa"

"Le misure assunte nei confronti di Riccardo Matteini Bresci, per quanto sconcerto e dispiacere abbiano arrecato a Confindustria Toscana Nord, non compromettono in alcun modo l’attività né della sezione Sistema moda né tantomeno dell’intera associazione". Confindustria Toscana Nord rassicura sull’operatività della sezione moda dopo l’arresto del presidente con l’accusa di corruzione. Una rassicurazione che punta anche a trasmettere il messaggio, dentro e fuori Prato, che l’inchiesta della Dda riguarda l’imprenditore, ma in nessun modo l’associazione o il gruppo Colle di cui è amministratore delegato, che infatti continua a lavorare regolarmente come ribadito anche ieri.

"Gli organi sono e rimangono pienamente e legittimamente operativi – insiste Confindustrria – nel caso specifico della sezione Sistema moda, anche qualora si rendesse necessario convocarne d’urgenza il consiglio o compiere operazioni analoghe, non ci sono problemi di sorta, in quanto sono previste dal regolamento di attuazione dello statuto dell’associazione modalità alternative a quelle ordinarie di pertinenza del presidente di sezione, ora oggettivamente impossibilitato. Eventuali deliberazioni e atti sarebbero pienamente validi".

A poche ore dall’esecuzione delle misure nei confronti di Matteini Bresci, rimangono aperte per Confindustria Toscana Nord tutte le opzioni possibili per il futuro.

"In primo luogo quella, doverosamente garantista, di contemplare l’eventualità che ci sia a breve un ridimensionamento drastico delle contestazioni elevate verso la persona – continua la nota di Ctn – c’è poi la possibilità che da parte dello stesso Matteini Bresci giungano atti spontanei che consentano di sostituirlo alla presidenza della sezione con un altro imprenditore eletto (non occorrono nuove elezioni). Infine potrebbe rendersi necessaria l’applicazione delle procedure previste dal codice etico di Confindustria, cui l’associazione si attiene scrupolosamente. Quali che siano le evoluzioni nella posizione della persona di Matteini Bresci all’interno dell’associazione, queste non toccano in alcun modo lo status di socie delle aziende che a lui fanno capo, del tutto estranee, per quanto risulta a ora, alle circostanze contestate".

Dunque al momento si attende l’evoluzione della vicenda: "Ogni atto da parte di Confindustria Toscana Nord sarebbe al momento prematuro; non esistono motivi per cui si debbano realizzare accelerazioni precipitose, data la piena operatività dell’associazione e della stessa sezione Sistema moda".

