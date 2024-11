Sinistra Italiana, oggi il congresso a Sant’Ippolito

Oggi dalle 15 alle 18 al circolo Rossi di via

Visiana 117, a Sant’Ippolito,c’è il congresso provinciale di Sinistra Italiana. "Oltre a procedere al rafforzamento e all’organizzazione del Partito su territorio, riteniamo che da qui, possa e debba partire una discussione fra le forze politiche che ci accompagni nel percorso verso le Regionali – dicono da Sinistra Italiana – Ma dobbiamo anche andare oltre e ci proponiamo di riuscire a smuovere il dibattito sulla città, sulle scelte, sulle difficoltà e sulle prospettive. Dibattito che pare asfittico. Dopo il risultato elettorale amministrativo, gli argomenti per fare un salto di qualità c’erano tutti, a partire dagli elementi di discontinuità rispetto alla precedente amministrazione. Partiamo dal nostro Congresso con la convinzione di rafforzare su base programmatica l’attuale maggioranza di governo della città e la futura alleanza elettorale per le regionali". I lavori iniziano alle 15, poi via al dibattito, all’elezione degli organi dirigenti, all’intervento del segretario eletto, mentre le conclusioni sno affidate a Dario Danti, segretario regionale di Sinistra Italiana.