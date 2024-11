Sinistra Italiana di lotta. Laschi nuovo segretario

Alessio Laschi è il nuovo segretario di Sinistra Italiana Prato. Lo ha deciso il congresso che si è svolto ieri pomeriggio a Sant’Ippolito.

"Oggi siamo una vera realtà politica - ha detto Laschi da neo segretario- Ci occuperemo del territorio pratese, della non quotazione in borsa dei nostri beni comuni, della scuola, dei lavoratori, della sanità pubblica, del problema delle carceri, del rischio idrologico, delle problematiche giovani. I temi sono tanti, partiremo da questi. Rimaniamo legati fermamente ai nostri principi: quelli che difendono i diritti umani, i diritti civili, la democrazia e la libertà. Penso che Sinistra Italiana debba avere un ruolo fondamentale all’interno delle dinamiche cittadine, e che sia espressione di una comunità che ritrova in Sinistra italiana il suo punto di riferimento delle necessità e degli ideali".

Tanti gli interventi e i contributi al congresso: Francesca Vivarelli (sindaca di Vaiano), Marco Biagioni (segretario Pd), Lorenzo Chiani (consigliere lista Sinistra Unita), Maurizio Giardi (per Rifondazione Comunista), Sandra

Mugnaioni (lista Demos, la Forza del noi), Alberto Vignoli (vicesindaco di Montemurlo), Enrico

Zanieri (Partito comunista), Doriano Cirri (per Arci), Giancarlo Giagnoni (presidente Socialismo XXI), Nunzio Martino (per la Cgil), Luca Mori (per Libertà e giustizia), Daniele Panerati (per Sce), Angela Riviello (Anpi). Non erano presenti ma hanno mandato i saluti la sindaca Ilaria Bugetti, Marco Monzali dei Verdi e Carmine Maioriello (capogruppo del M5Stelle).

Alessio Laschi è stato eletto segretario e Franco Betti è eletto tesoriere del partito. Il discorso conclusivo è stato affidato al segretario regionale Dario Danti che ha rilanciato da Prato la battaglia per i diritti accendendo i riflettori sull’emergenza sociale, la sanità pubblica e i servizi pubblici.