Sim Tel Union Basket Prato cerca riscatto in gara-2 contro Agliana nei playoff di serie C

Un solo risultato a disposizione della Sim Tel Union Basket Prato nella gara-2 dei quarti dei playoff di serie C: la vittoria. Dopo il kappaò subito in gara-1, Agliana concedendo il bis ha infatti la possibilità di chiudere subito il conto e passare il turno. Ma la squadra di coach Tommaso Paoletti ha tutta l’intenzione di voler rimandare una decisione a gara-3, che sarebbe in programma eventualmente domenica di nuovo ad Agliana, dove i pratesi hanno già perso con un perentorio 89-67. Gara-2 si giocherà stasera alle Toscanini: palla ala centro alle 20.30.

"Il risultato finale di gara-1 parla chiaro – commenta il tecnico dell’Union Basket - e anche durante la partita i passivi in più occasioni sono stati pesanti, ma voglio soffermarmi sulla capacità dei miei ragazzi di riuscire a riprendere più volte una partita andata giocando con quintetti inediti e situazioni difensive improvvisate. Questo significa dire che grazie al lavoro quotidiano siamo cresciuti e siamo pronti a giocare anche situazioni inattese. Ovviamente mi auguro una gara-2 con rotazioni più lineari perché vorrebbe dire che l’andamento sarebbe diverso. Come ho detto hai ragazzi, sarebbe stato più doloroso perdere con una bomba allo scadere; abbiamo commesso tanti errori e sappiamo dove possiamo fare meglio. Peccato per quelli appoggi da sotto che in piena rimonta probabilmente potevano cambiare l’andamento della gara perché Agliana ha vinto con merito ma in un paio di occasioni ha avuto paura".

Massimiliano Martini