Sim Tel Union Basket Prato sfida Valdisieve per i playoff di serie C

Ultimo appuntamento di regular season per la serie C e, nella giornata odierna, per la Sim Tel Union Basket Prato. La squadra di coach Paoletti chiude la prima parte della stagione lontano dalle mura amiche, e più precisamente a Pontassieve dove alle 18.30 affronterà il Valdisieve. Si tratta di un confronto diretto che insieme al derby fiorentino fra Sancat e Pino, anche questo in programma oggi, definirà le posizioni nella griglia dei playoff dal quinto e settimo posto. Al momento la situazione vede appaiate a 28 punti Pino Firenze, Valdisieve e Union Basket e quindi risulterà decisiva la sfida di Pontassieve per capire chi finirà al settimo posto (anche se Pino ha differenza canestri negativa rispetto a Valdisieve e positiva con Union). Se l’Union dovesse classificarsi al settimo posto c’è dunque la possibilità che al primo turno dei playoff, quello dei quarti che inizierà il 27 aprile con gara-1, vada in scena il derby pratese con i Dragons, già sicuri del secondo posto (e che giocheranno domani in casa contro Bottegone). Questo il programma: Sancat-Pino, Valdisieve-Union Basket, Juve Pontedera-Cus Firenze, Fucecchio-Cus Pisa, Agliana-Montevarchi, Dragons Prato-Bottegone, San Vincenzo-Sansepolcro. La classifica della serie C: Fides Montevarchi 48 punti; Dragons Prato 36; Agliana e Sancat Firenze 32; Valdisieve, Pino Firenze e Union Prato 28; San Vincenzo 22; Fucecchio, Sansepolcro e Bottegone 20; Juve Pontedera 16; Cus Firenze 12; Cus Pisa 8.

Massimiliano Martini