Silli in campo a caccia dei moderati: "Siamo l’alternativa alla sinistra"

I colori sono quelli di Prato: rosso e blu. Il logo è semplice, ma efficace: "Silli con Prato". Più in basso "Moderati". L’attuale sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale scende in campo a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni.

Lo scopo è intercettare l’elettorato "moderato", quello che probabilmente può fare la differenza anche a Prato. I nomi in lista sono ancora top secret, così come i partiti, meno l’Udc, unica unione ufficializzata da Silli durante la giornata di presentazione del logo. "Con l’Udc abbiamo sempre avuto una intesa e un rapporto di grande fiducia ", dice il sottosegretario tornato in città solo per presentare il simbolo della lista che sarà alle prossime amministrative a sostegno della coalizione di centrodestra, prima di ripartire alla volta di Roma. Alla presentazione di Silli c’erano il consigliere comunale Mirco Lafranceschina, Simone Spezzano, capo della segreteria di Silli, il leader Udc Enrico Mencattini, il medico ed ex consigliere comunale Enrico Albini, l’avvocato Eva Betti, l’ex consigliere comunale Stefano Scali. "Siamo aperti a tutti i moderati", aggiunge Silli. "La lista contiene già 32 nomi, ma se qualcuno volesse avvicinarsi per dare il proprio tempo alla causa della politica e mettersi in gioco è il benvenuto". Sili parla di moderati anche se al momento esclude il coinvolgimento con il Terzo polo. Il nome dell’attuale sottosegretario per settimane è rimbalzato come possibile candidato sindaco: "Sembrava che il centrodestra avesse solo la mia candidatura e invece non è affatto così – dice –. La mia presenza al governo, la prima volta che un pratese di centrodestra è sottosegretario, rappresenta un’ottima opportunità per Prato, insieme a Cenni avremo modo di lavorare al meglio per il bene della città".

Silli si presenta come "alternativa alla sinistra" e annuncia momenti di ascolto con la città, appuntamenti cadenzati che traghetteranno alle amministrative di giugno. Parla del candidato scelto dal centrodestra come "preparato e con la giusta esperienza – aggiunge –. Sono stato in giunta insieme a Gianni Cenni dal 2009 al 2014, è stato assessore all’urbanistica quindi conosce bene la macchina amministrativa, sa i problemi e i pregi di questa città. È una persona che merita fiducia: la mia e quella della città". Un’ultima parola sullo stallo del centrosinistra: "Non giudico, ma sicuramente se c’era un tempo da rispettare, il Pd è decisamente in ritardo".

Silvia Bini