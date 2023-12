Sicurezza sul lavoro. L’albero Anmil

Sono oltre cinquanta in tutta Italia gli "Alberi della Sicurezza" promossi dalla Fondazione Anmil "Sosteniamoli subito", su un’idea del Maestro Francesco Sbolzani. E due sono a Prato. Secondo gli ultimi Open Data Inail, ancora parziali e provvisori, nei soli primi dieci mesi del 2023 in Italia sono stati denunciati 489.526 infortuni sul lavoro e 868 incidenti mortali. L’opera di Sbolzani è composta da una figura di albero di Natale che prende forma da caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere, ma ogni albero sarà allestito preservando una propria originalità. A Prato sono due gli alberi Anmil: uno si trova in una vetrina dell’Urp del Comune di Prato, in via Mazzoni, l’altro in piazza Martini, 1, vicino all’ufficio territoriale Anmil e sarà inaugurato sabato alle 11.