Capp Plast, lezioni di lingua per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro

Prato, 19 marzo 2025 - Corsi di italiano per i dipendenti provenienti dall'estero. E' l'iniziativa promossa da qualche settimana da Capp Plast, azienda leader su scala europea in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, contenitori e flaconi, attiva dal 1960 a Prato e con varie sedi operative in Italia e in Europa. Una realtà che fra Prato e Capalle impiega circa 180 dipendenti, alcuni dei quali, soprattutto nel reparto di produzione, provengono dall'estero. La barriera linguistica può quindi rappresentare un limite sia dal punto di vista dell'efficacia lavorativa ma soprattutto per il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non avere una adeguata conoscenza dell'italiano potrebbe comportare il non comprendere i cartelli di pericolo o le indicazioni in tema di sicurezza presenti all'interno dello stabilimento.

La consapevolezza dell'importanza di una simile iniziativa è stata ancora più evidente a fine 2024, durante il Safety Day, la giornata aziendale dedicata ai dipendenti e incentrata sui temi della sicurezza sul lavoro. Un convegno con i responsabili di Capp Plast e tecnici che ha spiegato come anche piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza per scongiurare incidenti sul lavoro. “Un momento di attenzione nei confronti dei dipendenti che l'azienda ha voluto intraprendere fermando per un giorno tutta l'attività produttiva – spiega Elena Sardi, direttore ufficio risorse umane e socia Capp Plast -. In questo modo abbiamo dato l'opportunità a ogni singolo lavoratore di partecipare all'evento. Un'iniziativa che ha voluto ribadire la nostra attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che ha rappresentato anche un momento di confronto per cercare di comprendere le problematiche che si possono creare all'interno dello stabilimento”.

Se da un lato l'iniziativa del Safety Day verrà ripetuta anche nel 2025 per dare seguito alla politica aziendale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dall'altro Capp Plast ha iniziato a organizzare i corsi di lingua italiana per i propri dipendenti provenienti dall'estero. Le lezioni vengono tenute da una professoressa dell'azienda Formatemp con una cadenza di tre volte a settimana. I corsi sono aperti a tutti i dipendenti che vogliono partecipare: l'obiettivo è quello di arrivare a una corretta comprensione e a un corretto utilizzo della lingua italiana. “Da quando lo stabilimento è stato inaugurato negli anni '70 a Capalle sono transitati da Capp Plast operai di più di 25 nazionalità differenti – prosegue Sardi -. Questo a dimostrazione di una realtà internazionale, dove si parlano varie lingue. La nostra necessità oggi è quella di fare imparare un corretto italiano a tutti i dipendenti, termini tecnici professionali compresi. Un'iniziativa a cui abbiamo dato seguito anche grazie alle sollecitazioni dei sindacati che hanno sottolineato la necessità di facilitare la comprensione delle regole all'interno degli stabilimenti”.