Sicurezza, intensificati i controlli nel weekend

I controlli straordinari si estendono anche in Valbisenzio dopo gli episodi violenti e i furti avvenuti nelle ultime settimane. Il prefetto Michela La Iacona ha disposto dei servizi straordinari di controllo del territorio che sono stati eseguiti tra domenica e lunedì scorso dal personale delle locali stazioni carabinieri con l’ausilio di personale del comando provinciale. Il servizio ha consentito di monitorare le principali arterie stradali della zona e di controllare diversi veicoli e persone di passaggio.

L’esigenza di eseguire i controlli nasce dopo la violenta rapina in casa avvenuta a Luciana. Una coppia di pensionati ha sorpreso i ladri mentre tornava da fare la spesa a Mercatale, intorno a mezzogiorno. I due anziani, 73 e 69 anni, sono stati spintonati dai ladri che poi sono fuggiti.

Il secondo episodio si è verificato nella piazza di Vernio due domeniche fa. Alle tre di pomeriggio due fratelli di origine albanese sono stati aggrediti e feriti in maniera serie da alcuni connazionali, proprio nella piazza principale di Vernio, di fronte al bar del paese. Un caso inquietante avvenuto in mezzo ai passanti e in pieno giorno che ha sollevato diverse polemiche. Motivo che ha spinto le forze dell’ordine a intensificare i controlli, specialmente nei fine settimana.