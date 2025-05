Sicurezza idraulica a Viaccia. Un milione per il torrente Ficarello

Avanti con la messa in sicurezza del torrente Ficarello grazie al progetto approvato dalla giunta su proposta del vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Simone Faggi. Anche per la realizzazione di questi lavori è stata presentata una richiesta di finanziamento alla Direzione difesa del suolo e Protezione civile della Regione Toscana. L’intervento sul Ficarello prevede la realizzazione di una vasca di laminazione di superficie posta a monte di via Anita Garibaldi a Viaccia, nella parte nord del torrente, capace di contenere parte dei ruscellamenti provenienti dal torrente Bagnolo. Il volume di invaso previsto è di 15.000 metri cubi.

L’ammontare del progetto, tra costi dei lavori, rilievi e acquisizione delle aree è di 1 milione di euro. Questo progetto si aggiunge agli altri due, approvati dalla giunta circa due settimane fa che riguardano la messa in sicurezza del Torrente Vella con la realizzazione lungo via Scarlatti e via Chiti di una cassa di espansione in un’area agricola, destinata alla laminazione delle piene e sempre del Ficarello con la realizzazione di tre casse di espansione, una subito a valle della ferrovia e due a fianco di via di San Ippolito, sotto via Visiana. Per questi interventi il costo dei lavori è di 2 milioni e 450 mila euro.

"Questo progetto - commenta l’assessore alla Protezione civile Simone Faggi - punta alla messa in sicurezza del quartiere di Viaccia che insieme a quelli già approvati nella zona di Sant’Ippolito, a valle, hanno l’obiettivo di mettere in sicurezza tutto il tratto del Torrente Ficarello che attraversa la città".