Sicurezza digitale e tessile. Daneri lancia l’assessorato all’innovazione tecnologica

E’ l’innovazione uno dei tratti distintivi della lista Prato merita e del suo candidato sindaco Mario Daneri, sostenuta da Azione, Italia Viva, Libdem e Psi. "L’argomento, che non sembra avere in genere grande attenzione, è invece centrale per una città che volge lo sguardo al futuro – sottolinea Daneri -. l’idea è quella di istituire un apposito assessorato che si occupi di coordinare interventi di Smart cities, aiutare le imprese del distretto tessile con certificazioni tessili riconosciute dalle multinazionali, rafforzare la cybersecurity e il monitoraggio, oltre alla promozione della città a livello europeo". L’obiettivo è far diventare Prato una realtà all’avanguardia. Come? "Grazie alla implementazione di un sistema di mobilità basato sui principi di tecnologia avanzata e l’installazione di sensori intelligenti per monitorare e gestire servizi urbani, ottimizzare i costi, ridurre gli sprechi e aumentare la sicurezza – spiega Daneri -. Ad esempio penso alle perdite occulte d’acqua che portano a sprecarne quantità davvero ingenti".

C’è poi il capitolo della sicurezza informatica, "per proteggere i servizi della pubblica amministrazione e prevenire scenari come quello accaduto alla Regione Lazio nel 2021 – sottolinea Daneri –. Vogliamo promuovere una piattaforma di formazione gratuita, già operativa a Milano, con il quale adotteremo un protocollo d’intesa sui rischi legati alla cybersecurity". In chiusura l’hub tessile. "Prato deve puntare a mantenere lo status di hub europeo della produzione tessile di qualità. Proponiamo due certificazioni di distretto: ‘100% Prato’ per il processo produttivo e ‘Re-Made in Prato’ per l’economia circolare per facilitare il dialogo tra piccole imprese e grandi marchi".