Si perdono in Calvana. Ragazze salvate

Ore di apprensione ieri pomeriggio per due due studentesse straniere che nel pomeriggio di ieri si sono perse mentre si trovavano nella zona della Calvana. Le ragazze hanno chiesto aiuto e immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco, insieme a Soccorso alpino e 118, hanno immediatamente attivato un punto di incontro in via dei Bifolci, riuscendo a individuare, grazie alle tecnologie di positioning, l’esatta collocazione delle giovani ragazze.

Le studentesse sono state ritrovate in località Croce della Retaia, fortunatamente in buone condizioni di salute, prelevate in elicottero e trasportate in ospedale per gli accertamenti.