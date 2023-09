Si muove palazzo Strozzi Sacrati. Lega: "Vogliamo chiarezza sui conti"

"Ho provveduto a formalizzare al presidente della commissione Controllo in consiglio regionale a Firenze, la richiesta di audizione urgente dei rappresentanti gestionali e sindacali della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana alla luce della grave situazione finanziaria che sta attraversando e che ha comportato il licenziamento di due dipendenti della stessa Fondazione". Così, interviene Massimiliano Baldini (foto), membro della commissione Controllo in Regione e responsabile cultura della Lega in Toscana in merito alle vicende del Pecci a Prato.

"L’occasione dell’audizione - ha precisato il consigliere - è finalizzata a chiarire come siano state gestite le ingenti risorse regionali che annualmente vengono erogate al Pecci, le strategie che si intenderebbero attuare per un rilancio del museo di arte contemporanea, ed infine, le azioni che si intenderebbero assumere al fine di reintegrare il personale improvvisamente licenziato. A seguito delle preoccupazioni mosse anche dallo stesso presidente Giani a seguito dell’interrogazione che abbiamo presentato insieme alla vicepresidente della commissione cultura Luciana Bartolini - conclude Massimiliano Baldini - intendiamo fare chiarezza riguardo una situazione che valutiamo grave e che si va ad aggiungere a quanto già accaduto al Maggio Fiorentino, aprendo di fatto un problema serio riguardo la gestione di queste eccellenze della cultura in Toscana".