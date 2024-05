Si moltiplicano le discariche "Segnalate"

Ancora problemi con le discariche a cielo aperto in Val di Bisenzio, dove in alcune zone, ad esempio a La Briglia, l’accumulo dei detriti e dei materiali industriali e domestici derivati dall’alluvione del 2 novembre ha "attirato" l’abbandono di altri rifiuti nei mesi successivi. Non è il caso di Migliana, dove nuove discariche, soprattutto nei boschi che costeggiano la strada, sono all’ordine del giorno e dove anche nelle ultime settimane si sono verificati depositi illeciti di materiale: uno consistente, nell’area antistante lo spazio delle feste, a Chiusoli, dove è stato depositato materiale di vario tipo, l’altro lungo la strada che porta a Schignano, dove sono stati lasciati, a bordo strada un numero ragguardevole di pneumatici. Diversi cittadini hanno fatto la segnalazione ad Alia ma ancora i rifiuti restano ai margini delle strade.

"Alia interviene per rimuovere i rifiuti non autorizzati – spiegano da Alia – dopo la segnalazione, che può essere fatta tramite l’app o tramite il nostro sito. I tempi cambiano a seconda del materiale da portare via, che il alcuni casi ha bisogno di opportune cautele". Sul sito di Alia è presente appunto Aliapp, con la quel i cittadini possono inviare una segnalazione inviando foto e posizione geolocalizzata. "A Prato è in atto una convenzione con la Polizia Provinciale per quel che riguarda i rifiuti abbandonati – concludono – e quindi c’è un lavoro di rete anche per quelle che sono le indagini per risalire ad eventuali colpevoli. In Val di Bisenzio la convenzione non c’è, quindi si consiglia, volendo, di fare una doppia segnalazione, soprattutto quando si tratta di discariche importanti".