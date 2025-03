Si ferma ad Arezzo la corsa della Kabel

LAP CLUB AREZZO 3 KABEL VOLLEY PRATO 1

Lap Club Arezzo: Amatucci, Caneschi, Ciabatti, Conti, De Santis, Luatti, Nandesi A., Nandesi L., Nataletti, Pippi, Renzetti, Ricci, Salvi, Scarpato. All. Morelli.

Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Trancucci, Meoni, Pezzoli, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.

Arbitri: Vagheggini e Funari

Parziali: 24-26; 25-22; 25-22; 25-18.

Si interrompe ad Arezzo la striscia positiva della Kabel nel campionato di serie C maschile. Gara difficile e anche scorbutica quella persa ad Arezzo, con un palazzetto caldissimo e soventi proteste dei ragazzi di casa in campo. Gara che, però, i locali hanno meritato di vincere, avendo messo in campo maggiore lucidità nei momenti decisivi di secondo e terzo parziale. Uno stop che regala ad Arezzo un pezzettino di promozione e che costringe la Kabel a vincerle tutte per centrare il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. In favore del Volley Prato finisce solo il primo parziale, ottenuto ai vantaggio per 26-24. Poi viene fuori il Lap Club, che prima pareggia i conti 25-22, e poi concede il bis nella terza frazione col medesimo punteggio. La chiusura arriva nel quarto parziale, dove Arezzo comanda senza troppe difficoltà, chiudendo frazione e partita 25-18.