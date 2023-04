Si farà il parcheggio all’ex Toscoblock

Area ex Toscoblock, Comune e proprietà hanno siglato l’accordo per la cessione del terreno. Il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli e l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Bertini ieri hanno illustrato i contenuti dell’accordo siglato con la famiglia Allori, proprietaria del terreno sul quale lavora la ditta Isidoro. "Era dal 1987 – ha detto Puggelli – che c’era questa volontà di realizzare un parcheggio e adesso siamo arrivati alla concessione volontaria, dopo l’esame delle perizie dei tecnici e dopo che la ditta ha trovato una nuova sede. Sembrava un’operazione impossibile ma ce l’abbiamo fatta". Il Comune acquista il terreno per 330.000 euro e la sua trasformazione prevede la realizzazione di un’area a parcheggio per 50 posti auto e per 4 autobus granturismo. Ci sarà anche la costruzione di una rotonda alla discesa di Ponte al Mulino che permetterà l’ingresso nel parcheggio oppure di proseguire verso il centro. "E’ stato un percorso complicato – ha aggiunto l’assessore Bertini – ma caratterizzato da un dialogo costante. L’impresa affittuaria avrà il tempo necessario per il trasferimento e il comune lavorerà, nel frattempo, agli atti per la gara d’appalto che sarà pronta per fine anno. L’opera riceverà anche un finanziamento della Regione. Il progetto ha un costo complessivo di 1 milione e 200.000 euro, compreso l’acquisto del terreno". L’amministrazione ha sottolineato che l’accordo è stato raggiunto grazie anche al lavoro dell’avvocato del Comune Marco Stano, dell’avvocato Bartolini e geometra Tatti, rappresentanti della proprietà. Nel parcheggio saranno installate le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La ditta Isidoro che vende materiali per i grandi cantieri, pubblici e privati, si trasferirà in altro Comune.