Si è insediato il nuovo prefetto: "Legalità, sicurezza, giovani. Il mio impegno a 360° gradi"

Ha preso servizio ieri il nuovo prefetto di Prato, Michela Savina La Iacona. Il posto era rimasto vacante per due mesi dopo il pensionamento di Adriana Cogode a fine gennaio. La Iacona, 63 anni, originaria di Nicosia in Sicilia, si è subito presentata alla città dimostrandosi soddisfatta del suo nuovo incarico. "Non conosco la Toscana ma sono felicissima di essere qui – ha detto – Ogni esperienza è un arricchimento. In me batte già un cuore pratese". La Iacona è stata prefetto a Brindisi e in Sicilia si è occupata anche di Comuni sciolti per mafia. "Sono onorata di essere qui – ha detto – Spenderò tutte le mie energie al servizio di questo territorio ricco di storia e di cultura, oltre che di una straordinaria tradizione produttiva". Fra le priorità che il prefetto ha deciso di affrontare ci sono l’ordine e la sicurezza pubblica, i rapporti con gli enti locali, la mediazione sociale e l’immigrazione. "Tutte queste attività meritano la massima attenzione – ha proseguito La Iacona – Il controllo del territorio a tutela della sicurezza e della legalità come salvaguardia anche dell’economia legale. La sicurezza sui luoghi di lavori, un tema fondamentale e un diritto inalienabile sancito dalla nostra Costituzione. Mi preme sottolineare come per me siano fondamentali il dialogo interistituzionale e il principio della leale collaborazione per garantire l’ottimizzazione di tutte le risorse utili al fine di dare risposte adeguate alle legittime istanze dei cittadini". Un discorso a parte lo meritano i giovani su cui il prefetto La Iacona punta molto. "I giovani sono presidio prezioso per piantare il seme della democrazia. Voglio fare qualcosa con il mondo della scuola in modo da coinvolgere i giovani fin dalla prossima festa della Repubblica", ha concluso La Iacona.

L.N.