Si cerca un giardiniere per la cura di spazi verdi

1 GIARDINIERE Una ditta di Prato sta cercando ancora un giardiniere con esperienza pregressa nella realizzazione di spazi verdi e cura dei giardini. Il lavoro necessita di una buona conoscenza delle specie vegetali, delle tecniche di costruzione di impianti di irrigazione, di realizzazione di prati e di messa a dimora piante, così come della conoscenza delle tecniche di potatura, prevenzione e cura delle fitopatologie. Orario lavorativo full time, l’azienda offrirà un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Patente di guida: B (Rif.:PO-236197)