Si celebra la festa degli Angeli custodi all’ospedale S. Stefano

Lunedì 2 ottobre si svolge la tradizionale Festa degli Angeli custodi all’ospedale Santo Stefano, organizzata dal Centro per i diritti del malato. Anche quest’anno tale ricorrenza dovrà essere svolta in forma ridotta, per limitare gli accessi nei reparti, nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Si inizia alle 15.30 quando nella cappella dell’ospedale, padre Giacomo Mucia procederà alla benedizione delle statuine raffiguranti gli Angeli custodi. Le statuine, come consuetudine, sono donate dalla sezione femminile della Misericordia di Prato. Segue la distribuzione delle statuine in ostetricia e pediatria. La distribuzione concordata con i direttori dei reparti, sarà effettuata da Maria Teresa Mechi, direttrice sanitaria del Santo Stefano, in condivisione con il presidente del Centro per i diritti del malato e la presidente della sezione femminile della Misericordia di Prato.

Infine, se sarà possibile, verrà consegnato un piccolo dono anche ai nonni ricoverati in geriatria. In caso contrario i doni per i nonni saranno affidati agli operatori del reparto, che successivamente provvederanno alla loro consegna.