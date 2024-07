Shopping sotto le stelle con 80 stand

"Montemurlo sotto le stelle" è l’ultima grande festa in piazza dell’estate, prima della pausa agostana, promossa dal Comune e dalla Pro loco con i commercianti montemurlesi. L’appuntamento è per stasera dalle 20 a mezzanotte con l’apertura serale dei negozi, i camioncini dello street food per assaggiare deliziose specialità regionali, tanta musica e intrattenimenti per i bambini.

Una formula semplice quanto consolidata che, se da un lato valorizza il commercio di vicinato, dall’altro promuove la socialità e il sano divertimento per tutti. Il percorso della festa si snoderà tra via Fratelli Rosselli e via Montalese. Sono 73 le attività coinvolte tra negozi, stand di associazioni, bancarelle di artigianato e di hobbisti, camioncini di cibo di strada. "Ogni anno la manifestazione cresce in presenze di stand e di pubblico- sottolinea il presidente della Pro loco, Lorenzo Scrozzo – Sono oltre dieci i camioncini di cibo di strada che attendono i visitatori e lungo tutto il percorso è prevista una bella animazione adatta a tutti". Sei i punti musica che animeranno il percorso che vedranno la presenza di Erdyssound, la scuola di ballo "Damas y Caballeros", il dj set con musica 70-80 remixession con Maurizio Program, il gruppo di giovanissimi "High Voltage" con l’associazione Il Villaggio, il gruppo musicale "Che banda è?" e Ghigo dj. "Insieme alla Pro loco ci siamo prefissi di aumentare le iniziative sul territorio attraverso una programmazione intelligente che non vada a saturare il calendario solo in alcuni periodi – conclude il sindaco Simone Calamai - Montemurlo sotto le stelle è una delle feste di piazza più belle e vissute dell’estate montemurlese e siamo certi che sarà un successo".