Shaolin e tecniche militari. Prato, arriva il corso di difesa per donne

Prato, 2 luglio 2024 – L’ultima tentata violenza ai danni di una donna avvenuta giovedì notte in piazza Ciardi rafforza ancora di più la convinzione dell’ente umanitario Tallarita Harry di Prato di organizzare una corso di autodifesa dedicato alle donne. Un corso completo sia a livello psicologico che fisico con l’insegnamento di tecniche di autodifesa. L’idea dell’associazione è quella di riuscire a formare un gruppo con partenza delle lezioni probabilmente dal 20 settembre e comunque in base comunque alle esigenze delle donne che si iscriveranno.

Il corso si terrà nei locali dell’Accademia di Naturopatia Anea via Dei Tintori, 23 e sarà totalmente gratuito per le partecipanti grazie ai finanziamenti di Tallarita Harry con il patrocinio dalla Global Intergovernmental Organization, organizzazione intergovernativa per la tutela dei popoli minori ed il rispetto della Dichiarazione sui diritti umani.

In particolare il corso sarà gestito da Giuseppe Barbieri del Sung Shan Kung fu ed Harry Tallarita che insegnerà alle partecipanti alcune tecniche dello shaolin, del judo oltre a prese militari. Sono già aperte le pre adesioni che possono essere inviate tramite mail a [email protected] o tramite whatsapp al numero 391.7504502.

«In realtà non dovrebbe essere un’idea, ma un qualcosa che dovrebbe sorgere spontaneamente in ognuno di noi", spiegano gli organizzatori. "Tallarita Harry è di alto scopo morale ed umanitario, quindi troviamo naturale prodigarci per il benessere altrui. Purtroppo si è perso il senso del dialogo e dell’aiuto reciproco tra esseri umani. Un esempio? Il mese scorso siamo andati nei negozi del centro a lasciare dei volantini informativi e c’è chi ha rifiutato di prenderli. Per fortuna sono casi rari, purtroppo situazioni come la violenza domestica sono in forte crescita e non sempre vengono manifestate, per questo motivo durante il corso, la sede dell’Accademia Anea verrà chiusa ad esterni. Il nostro ente cerca con le proprie forze e dei suoi sostenitori privati di aiutare dove è possibile. A breve partirà anche un gruppo di supporto per le donne in gravidanza e post parto, dove i nostri volontari daranno supporto anche durante il quotidiano". Per informazioni è possibile visitare il sito on line https://www.humanitarianassistance.eu/.