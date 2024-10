Sfida tra i numeri 1, Irace e Macrì senza intesa

"Siamo di fronte a due personalità forti, due protagonisti... O trovano il modo per andare d’accordo o sono destinati a scontrarsi" dice chi conosce (abbastanza) bene sia Alberto Irace, ad di Alia Multiutility (dimessosi dal ruolo di direttore generale di Estra) che Francesco Macrì (presidente esecutivo di Estra). "Hanno impostazioni diverse - si dice nei corridoi di Alia Multiutility - il nostro ad guarda al piano industriale, Macrì ha un’impostazione anche politica... Irace molla? Non ci sta, ieri era tranquillo". Chi sta con Macrì, molti anche a Prato, invece alza il muro a favore del presidente: "Ha fatto bene a difendere la società, la sua storia, la sua potenzialità e i dipendenti". Proprio sui distacchi (trasferimento di personale a Firenze) si è infuocata la riunione del cda di Estra da cui sono scaturite le dimissioni di Irace. Ieri il manager ha parlato a lungo via Teams con la sindaca di Firenze (era volato a Madrid per impegni personali) mentre Macrì non ha voluto commentare.