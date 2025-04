Sfida del Circolo 2010 contro il Servigliano

Vittoria d’obbligo nell’ultima gara del campionato di serie A1 di tennistavolo per il Circolo Prato 2010. Al Cicognini questa sera (inizio alle 20, ingresso libero) ci sarà lo scontro diretto con il Servigliano e per il team pratese è obbligatorio conquistare una vittoria per sperare nella permanenza nella massima serie. La sfida promette spettacolo e si preannuncia dall’elevato livello tecnico con il Circolo Prato 2010 capitanato da Csaba Kun che si presenterà al completo con Giacomo Allegranza (classe 2006), i quotati russi Nikita Artemenko e Kirill Skachkov, entrambi dall’importante curriculum, rispettivamente numero 5 e 8 della classifica stranieri, e, soprattutto, l’esperto greco Panagiotis Gionis che è stato l’ago della bilancia del team quando è stato presente. L’ellenico, 44 anni, che a Parigi ha partecipato alla sua sesta Olimpiadi consecutiva oltre ad aver disputato numerosi campionati Mondiali ed Europei, ora cercherà di dare il suo contributo per regalare la salvezza alla squadra del presidente Emanuele Bartolini. Tutto ciò in attesa dei due ricorsi presentati dal Circolo Prato 2010, di cui uno purtroppo non sembra destinato a buon fine. Nella sfida vinta da Servigliano sul Marcozzi Cagliari non dovrebbero infatti esserci stati errori nella sostituzione dello straniero. Resta invece in ballo il ricorso contro il Norbello che sarà esaminato il 15 aprile. "Siamo fiduciosi su questa sentenza - spiega il vicepresidente Giorgio La Rocca – ma tutto dipende dal risultato che uscirà dalla sfida contro Servigliano e per questo invitiamo tutti gli appassionati a venire a tifare per la squadra. Con l’aiuto del pubblico sono certo che sarà una sfida indimenticabile". La classifica della serie A1 maschile: Apuania Carrara 23 punti; Marcozzi Cagliari 19; Sassari 17; Top Spin Messina e Bagnolese 12; Servigliano 10; Circolo Prato 7; Norbello 4.

Massimiliano Martini