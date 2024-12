Settimana musicale su RTC: da Gershwin a Strauss, un viaggio tra i grandi compositori

L’America di Gershwin come primo consiglio d’ascolto su RTC di questa settimana: oggi alle 16 Rhapsody in Blue e An American in Paris, registrazioni del 1971.

Nei Pomeriggi Musicali di Milano nel 1950-1952 fu registrato il pianoforte di Benedetti Michelangeli per Variazioni su Paganini di Brahms e il Concerto per pianoforte e orchestra in si bemolle di Mozart: li trasmette RTC alle 20,30.

Lunedì 9 dicembre 1882 nasceva Joaquin Turina, scuola spagnola: dalle 9 una galleria di brani compreso la famosa Sevillana eseguita da Segovia alla chitarra.

Sempre in questo giorno del 1905 Richard Strauss rappresentò la prima dell’opera più provocatoria del ‘900, "Salomé", dalle 9 alle 10,30, la "Danza dei sette veli", e altri brani diretti da Sinopoli e Solti.

Martedì alle 11,40 Tre capricci di Mendelssohn, al pianoforte di Roberto Prosseda.

"Turandot" non quella di Puccini, ma di Ferruccio Busoni del 1917: un gioco ironico della fiaba di Gozzi come omaggio al centenario dalla morte (1924, come Puccini) del compositore nato ad Empoli, alle 18,40.

Mercoledì alle 14 grandi direttori per una antologia lirica: Furtwangler, Karajan, Levine per Mozart, Donizetti, Lehar.

"Nei giardini di Spagna" di De Falla con Arthur Rubinstein al pianoforte, registrazione storica del 1957 (alle 21,43).

Giovedì alle 15,40 Puccini diretto da Scimone nella Messa di Gloria. Tutto Cajkovskij alle 16,32 con Baremboim: 1812 ouverture, Marcia Slava, Francesca da Rimini.

Il ’900 dall’America e dall’Italia nel concerto della Camerata in diretta dal Politeama alle 21: Jonathan Webb direttore, Rachael Stellacci soprano per Copland, Barber, Puccini (Crisantemi - tema Intermezzo di Manon), Respighi.

Venerdì (alle 9,15) Verdi di Aida-ballabili, Puccini Intermezzo Manon. In questo giorno del 1913 viene eseguita la sinfonia corale dal fascino russo, "Le campane", composta da Rachmaninov su un testo di Allan Poe (alle 9,25).

Il 13 dicembre del 1928 a New York la prima di "Un americano a Parigi" ovvero la passeggiata in musica di Gershwin nella capitale Europea (alle 10,12).

Sabato all’opera con Mozart "La clemenza di Tito", diretta da Muti, registrazione dal vivo del 1988, alle 20,30.