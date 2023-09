Settimana del cuore. Esami gratis

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, in programma il 29 settembre, Fondazione Onda, per il terzo anno consecutivo, organizza da domani al 2 ottobre l’Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari. Anche il Santo Stefano partecipa all’iniziativa con un programma di cinque giornate: due divulgative (domani e 2 ottobre), che si terranno nella sala consiliare della Provincia in presenza (con contemporanea diretta streaming sul canale You Tube della Provincia @provinciadiprato8855) e tre dedicate agli esami strumentali (28, 29 settembre e 2 ottobre) per aneurisma dell’aorta addominale e le malattie del cuore. Il 28 si farà l’ecocardiogramma (9,30-13), il 29 e il 2 ottobre l’ecodoppler (14-18 e 15-18).