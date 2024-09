Settembre a Prato, gli ultimi concerti

Questo è il weekend di chiusura per il Settembre a Prato. La rassegna di concerti gratuiti in piazza del Mercato Nuovo cala il tris d’assi per gli ultimi giorni della manifestazione a corredo della Palla Grossa, che ha visto anche l’allestimento di stand enogastronomici, mercatini artigianali e giochi per bambini. L’appuntamento clou è in programma per domani sera, quando alle 21.30, sul palco salirà Cristina D’Avena (foto). Questo è probabilmente l’appuntamento più atteso in città, tra l’altro con una cantante che da anni fa il pieno di pubblico ogni volta che arriva a Prato. Canterà alcune delle sigle più famose dei cartoni animati e porterà i presenti indietro nel tempo,a tanti ricordi. Stasera invece scocca l’ora del Tenax. Alex Neri farà ballare il pubblico con il suo dj set ad alto contenuto adrenalinico. Una serata adatta ai giovanissimi, ma anche a tutte le generazioni che sono cresciute andando a ballare nella discoteca fiorentina. Domenica, infine, appuntamento con il ‘Mamamia Tour’ che sancirà la fine della rassegna 2024 di piazza del Mercato Nuovo. Protagonisti saranno l’energia e la musica dello storico locale di Torre del Lago che sbarca a Prato per uno show che farà ballare per oltre un’ora tutti i presenti.