Settembre a Prato, arrivano anche i concerti di Dj Prezioso e Metempsicosi

Prato, 9 agosto 2023 - Il Settembre a Prato si arricchisce di altre due concerti. Gli ultimi nomi annunciati dagli organizzatori di Music Staff sono quelli di dj conosciuti in tutta Italia e che hanno attraversato più generazioni: parliamo di Dj Prezioso e di Mario Più, Ricky Le Roy, Franchino, Joy Kitikonti, Oozicky e Luca Pechino, con questi sei che saranno protagonisti nella serata di Metempsicosi. Il primo si esibirà in Piazza del Mercato Nuovo - portando tutta la sua discografia, dai successi di inizio millennio, fino alle ultime produzioni musicali - giovedì 7 settembre, alle 21:30. Gli altri invece si alterneranno dalle 19 di venerdì 15 settembre. Ricordiamo che entrambi i concerti saranno gratuiti. «Abbiamo voluto regalare alla città di Prato una rassegna d’alto livello, con nomi di richiamo su scala nazionale – spiegano gli organizzatori - Una serie di concerti più ambiziosa rispetto all’edizione dell’anno passato, e dalla quale ci aspettiamo un’importante risposta in termini di presenze».

Passando alla Palla Grossa, i biglietti sono già in vendita e si sta già registrando un successo di consensi. L’obiettivo è quello di arrivare al tutto esaurito proprio come accaduto nell’edizione dell’anno passato. Sabato 9 settembre è in programma la prima semifinale fra Azzurri di Santa Maria e Gialli di Santo Stefano, mentre il giorno dopo ci sarà la seconda semifinale che metterà di fronte i campioni in carica dei Rossi di Santa Trinita contro i Verdi di San Marco. Le squadre vincenti si daranno appuntamento a sabato 16 settembre con la finalissima. I tagliandi sono in vendita al prezzo di 15 euro. Possono essere acquistati all’Oasi dei Golosi di piazza del Mercato Nuovo, alla tabaccheria del Parco Prato, al Bar Stadio di via Firenze, oppure on line. Il portale dedicato alla Palla Grossa quest’anno è quello di CiaoTickets.