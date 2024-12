Servono meno litigi e più soldi per Prato

Da alcune settimane stiamo assistendo ad un balletto di accuse incrociate sui fondi che da Roma (governo) dovrebbero arrivare a Prato (distretto). La fine dell’anno è caratterizzata da una crisi che rischia di diventare strutturale nel sistema moda e dal ricordo dei dieci milioni per la transizione del terzo millennio portati a casa grazie al premier Draghi sottoposto al pressing pratese. Il Pd (in primis il deputato Marco Furfaro) contro la maggioranza governativa (Forza Italia e Fratelli d’Italia). Le deputate del centrodestra Erica Mazzetti e Chiara La Porta ribattono e contrattaccano. Ricordiamoci tutti che più delle polemiche servono atti concreti e bonifici sostanziosi per il territorio.

L.C.