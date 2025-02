Servono ancora molte voci per dire Basta alla violenza

Tante voci per non tacere, per continuare a parlarne, con le donne e con gli uomini. Il tema della violenza di genere, fisica e psicologica, si fa sentire nelle iniziative in occasione dell’8 marzo. Anche ripensando al movimento delle donne a Prato con l’iniziativa di domenica 27 febbraio alle 15.30 al circolo Aarci 29 Martiri con il talk: "Prato ‘70. Dialogo intergenerazionale sul movimento delle donne a Prato".

A cura del Centro antiviolenza La Nara, venerdì 21 febbraio alle 18.30 al Centro Pecci performance "Effetto Matilda" che descrive in campo scientifico, il risultato del lavoro di ricerca compiuto da una donna che viene in tutto o in parte attribuito ad un uomo. Sempre a cura del Centro antiviolenza, venerdì 7 marzo alle 16 a Palazzo Pretorio convegno "Un dialogo con Irene Biemmi su educazione di genere, libri per l’infanzia".

Sabato 8 marzo alle 15 alla biblioteca Lazzerini, conferenza "Donne Neurodivergenti: la differenza invisibile e le fatiche nascoste. Storie di Complessità" a cura dell’associazione Modi di Essere. Sempre l’8 marzo, ma alle 14.30 alla Camera del Lavoro inaugurazione della mostra " Nessun dorma - donne all’opera contro discriminazione e violenza" a cura di Cgil. A fare da collante a tutte le iniziative ancora il Centro antiviolenza che collabora con l’associazione Sfumature proponendo venerdì 21 marzo alle 21 al Teatro Magnolfi lo spettacolo teatrale "La diretta" di e con Daniele Giuliani, attore e regista che mette in scena in un monodramma satirico il linguaggio dell’io narcisistico maschile nel rapporto con le donne. Determinante nel montaggio proprio il punto di vista dell’esperienza delle operatrici del Centro. Da non perdere domenica 2 marzo alle 15 al monastero di San Vincenzo e Caterina la visita guidata "La bellezza oltre la violenza", a cura di Cooperativa Prato cultura.

