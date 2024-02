Servizi rimodulati sulle esigenze

Sono 18 (e non 15 come annunciato inizialmente) i militari del 183° reggimento paracadutisti Nembo che, sulla base delle decisioni prese durante il comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in prefettura, sono impiegati in servizi di vigilanza a obiettivi individuati lungo un itinerario che interesserà, fra l’altro, piazza Duomo, porta al Serraglio, piazza Mercatale, piazza della Stazione, San Marco, Santa Maria delle Carceri, San Francesco, piazza del Comune. "I servizi potranno essere ricalibrati sulla base delle esperienze maturate e delle ulteriori esigenze che dovessero emergere", hanno detto dalla Prefettura.