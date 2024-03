Sequestrati 20mila rotoli di tessuto a Poggio a Caiano. Il blitz della Guardia di finanza

Poggio a Caiano (Prato), 7 marzo 2024 – Blitz della Guardia di finanza in una ditta tessile a Poggio a Caiano, risultata non in regola con i requisiti richiesti dal Codice del consumo e dalle norme stabilite dall'Unione europea.

L'intervento della Finanza

I militari hanno infatti sequestrato 20 mila rotoli di tessuto, per una lunghezza complessiva di 1 milione e 700 mila metri, privi dell'indicazione dei dati del produttore/importatore e quelli relativi alla composizione dei materiali, dal valore totale di ben 4 milioni di euro.