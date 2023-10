"Senza colpe", le foto di Anna Catalano

"Senza colpe" è il titolo della mostra di Anna Catalano che sarà inaugurata stamani alle 10 nel palazzo della Provincia in sala Biagi. Un percorso in 24 scatti che immortala la vita dei bambini negli istituti a custodia attenuata per madri detenute. La mostra è promossa dal Lions Club Montemurlo con la presidente Elisa Chiappinelli ed ha il patrocinio della Provincia di Prato, del Comune di Montemurlo, dell’ordine degli avvocati, della Camera penale di Prato, del Comitato pari opportunità degli avvocati di Prato, della Commissione regionale per le pari opportunità e del Leo Club. Nella sala consiliare della Provincia si svolge un dibattito a cui partecipa l’onorevole Paolo Siani, firmatario di una proposta di legge. Intervengono il presidente della Provincia, Simone Calamai, Anna Catalano, Francesca Basaneri, presidente Commissione Pari Opportunità della Regione, Giovanni Bonanni, consigliere dell’Ordine degli avvocati, Sara Biffoni, consigliera della commissione pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Prato, Claudio Caretto, presidente vicario del Tribunale di sorveglianza di Firenze e l’avvocato Gabriele Terranova, componente dell’Osservatorio carcere dell’Unione delle Camere penali italiane. Sono sponsor privati Co.Edil srl, Duesse srl, Estetica Simona di Batistini Simona, Opera Prima Prato, Panvini Centro Servizi Roma; col contributo di Gabriella Vitiello, Rosaria Nappi.